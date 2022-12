Tristeza e indignação. Comerciantes e moradores de Porto e Gaia apreensivos com obras do Metro

A Metro do Porto assegura que está a fazer os possíveis para salvaguardar todas as condições dos moradores que vão ser afetados com a demolição das suas propriedades, contudo, Maria Albina ressalva: "o dinheiro não serve para nada, o que serve é o amor, a amizade. Tenho aqui muitas amigas".

A vizinhança ficou igualmente aflita, por saber que iriam ter de deixar as suas habitações. "Achamos que era uma coisa impossível", admite.

A moradora conta, em entrevista à Renascença , ter recebido uma carta da Metro do Porto, na qual vinha a informação de que ia ter de deixar a habitação. "Foi como um punhal no coração", revela.

"Aqui era outra vida", realça. Há cerca de 40 anos que reside naquela casa, Maria Albina, relembra, com um tom saudosista, que foi ali que criou os três filhos e, onde viveu grande parte da sua vida com o marido.

O presidente da Metro do Porto adianta à Renascença que poderá haver mais. Tiago Braga explica que apesar de já ser conhecido o trajeto da nova linha ainda não há certezas quanto "às necessidades que irão surgir com a obra. Pode ser necessária a expropriação ou outros modelos de realojamento temporário em outros locais".

As obras da linha Rubi vão obrigar à demolição de cerca de 10 casas, na zona de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, mas podem não ser as únicas.

Ainda com dois anos de obras pela frente, o comérc(...)

A previsão é que as obras da Linha Rubi comecem no próximo ano, "no terceiro trimestre do ano, entre julho e setembro", para que estejam terminadas até ao final de 2025.



Estão previstas sete estações para a nova linha de metro: Santo Ovídio, Soares dos Reis, Devesas, Rotunda Candal, Arrábida, Campo Alegre e Casa da Música.



Lucros em queda, lojas inacessíveis

As queixas ao Metro do Porto não ficam por aqui. A Linha Rosa está a causar problemas aos comerciantes. Queixam-se da quebra de lucros, da dificuldade ou inexistência de acesso às lojas e das falhas nas soluções arranjadas pela Metro do Porto. Há lojas que até já fecharam e outras que procuram formas de se manterem abertas.



Na Rua do Almada, já não há circulação pedonal e automóvel, o que tem causado uma "diminuição brutal de clientes ao balcão", admite a comerciante Susana Carvalho, que ainda mantém as portas abertas.



O mesmo não aconteceu com o negócio de Ana Maio. A proprietária viu-se obrigada a encerrar a loja. "Parece que a rua está esquecida, nunca mais foi limpa, nunca mais foi lavada. Já para não falar do pó e do barulho", aponta.



O Metro do Porto sublinha que tem procurado soluções para ajudar os negócios afetados pelas várias frentes de obra. Para isso foram instaladas galerias junto à estação da Trindade.



Uma solução que não foi a melhor para Sofia Gomes, já que a decoração de cada contentor é da responsabilidade do respetivo comerciante. "Nós temos barras de seis metros que não cabem no contentor, portanto acrescia mais uma despesa e isso já não compensa", explica a comerciante à Renascença.



O presidente Tiago Braga lembra que há indemnizações previstas. "Se a intervenção não permitir o acesso à loja tem de haver uma compensação". Mas, ao que parece, as indemnizações não chegam a todos os comerciantes. Magali Marinho conta que nada "foi pago nem é muito esclarecedor as ajudas que vão dar".



O fim das obras da Linha Rosa do Metro, está previsto para dezembro de 2024. A abertura ao público será no final do primeiro trimestre de 2025.