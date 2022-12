Quase 300 casos de violência sexual em 2021, mais de metade dentro de casa

A imprensa escrita nacional "online" noticiou, no ano passado, 299 casos de violência sexual, mais de metade ocorridos dentro de casa da vítima ou do ofensor, indica o relatório da União das Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) divulgado nesta segunda-feira.

O veículo do ofensor ou da vítima, via Internet, numa casa de banho pública, num consultório médico, bem como num hospital, hotel, garagem ou local de treino são outros dos locais onde ocorreram situações de violência de acordo com as notícias analisadas.

A vitimação continuada é o tipo mais presente nos casos noticiados (52%), sendo o tempo médio de vitimação superior a três anos.

Mais crimes cometidos por pessoas conhecidas

O relato dos casos confirma que, na maioria das vezes, os crimes são cometidos por pessoas conhecidas da vítima.

Só em 5,4% dos casos, a vítima e o ofensor não se conheciam.

"Destes dados destaca-se o facto de as pessoas serem conhecidas ou mesmo familiares. Isso demonstra mais uma vez que, tal como na violência doméstica, também a violência sexual tende a acontecer em espaços familiares e com pessoas conhecidas. A casa continua a ser um lugar inseguro para se viver", analisou a presidente da UMAR, Liliana Rodrigues.

A violência sexual ocorreu em 87% dos casos sobre o género feminino.

A idade das vítimas varia, "no caso das raparigas e mulheres", conforme se lê no relatório, entre os 1 e os 90 anos.

No caso do género masculino, o intervalo de idades posiciona-se entre os 5 e os 62 anos.

Quanto aos ofensores, 95% são homens e a média de idades é 42 anos.