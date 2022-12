Proteção Civil perspetiva mau tempo "severo" entre as 23 horas e a manhã desta terça-feira

O Comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil perspetiva "um quadro metereológico severo" a partir das 23h00 desta segunda-feira e que se deverá prolongar pela madrugada e pela manhã desta terça-feira.

Em conferência de imprensa, André Fernandes pede cautela nas deslocações e se limitem "ao estritamente necessário". Segundo o responsável, o IPMA mantém um quadro de agravamento e condições severas, em particular, no Litoral continental e com especial foco em Lisboa, Leiria, Setúbal e Beja.

A Proteção Civil indicou ainda que esta segunda-feira, até às 19h00, registaram-se 666 ocorrências, das quais a maioria verificaram-se sobretudo nos distritos de Lisboa e Aveiro.

As incidências mais comuns são a queda de árvores e as inundações em meio urbano.

O mau tempo em Portugal tem provocado grandes cheias, com especial incidência no distrito de Lisboa, desde quarta-feira.

A Câmara Municipal de Lisboa aconselha precaução redobrada à população, na sequência do aviso laranja de chuva forte entre as 21h00 de hoje e às 09h00 de terça-feira.

"Estamos com receio desta noite", admite à Renascença a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa, Margarida Castro Martins.