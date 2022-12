Professores cumprem segundo dia de greve antes de protesto nacional

Os professores cumprem esta segunda-feira um segundo dia de greve no seguimento da paralisação do final da semana passada.

Para além da greve, são esperados para esta tarde protestos junto a diferentes câmaras municipais de Norte a Sul do país.

O protesto foi convocado pelo Sindicato de Todos os Professores (STOP), contra as propostas de modelo de concurso de colocação de docentes.



Na sexta-feira, no primeiro dia de greve, várias escolas de todo o país fecharam por causa da falta de professores.

A greve tem lugar num momento em que o Governo está em negociações com os sindicatos, com o STOP a exigir a contabilização integral do tempo de serviço e a possibilidade de um professor poder reformar-se depois de 36 anos de serviço.

Para o próximo sábado, 17 de dezembro, está agendada uma manifestação de professores na rotunda do Marquês de Pombal, em Lisboa.