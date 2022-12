Póvoa de Varzim. Um morto em acidente entre reboque e trator agrícola

Um homem morreu esta segunda-feira na sequência de um acidente entre um reboque de automóveis e um trator agrícola, na Estrada Nacional 13, na freguesia de Estela, na Póvoa de Varzim, disse fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, o acidente ocorreu entre um reboque de automóveis e um trator, tendo o trator capotado e o homem que o conduzia ficado debaixo dele.

O óbito foi declarado no local pela equipa dos Bombeiros da Póvoa de Varzim, aquando do processo de desencarceramento.

O alerta foi dado às 13h33, a vítima é um homem, cuja idade ainda é desconhecida.

As operações de socorro mobilizaram 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, apoiados por quatro veículos e para o local deslocaram-se quatro viaturas da Guarda Nacional Republicana (GNR), o CIV de Vila do Conde e da Póvoa de Varzim, VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Barcelos e a equipa de psicologia do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).