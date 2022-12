Porto. Residentes próximos da VCI, Via Norte e A3 estão mais expostos ao ruído

A população do Porto que vive nas proximidades da Via de Cintura Interna (VCI), Via Norte e Autoestrada 3 (A3) está mais sobreexposta ao ruído, concluiu o mapa estratégico apresentado ao executivo da Câmara Municipal esta segunda-feira.

Na reunião da Câmara do Porto, o professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP) e administrador da SOPSEC, Rui Calejo Rodrigues, adiantou que “as grandes zonas de sobreexposição ao ruído” são as adjacentes à VCI, Nacional 14 (vulgo Via Norte) e A3.

De acordo com o docente, relativamente aos anteriores mapas estratégicos de ruído, os mapas apresentados evidenciam uma “redução do número de pessoas sobreexpostas ao ruído”, sendo que, no centro da cidade, os documentos reportam “situações muito pontuais”.

Rui Calejo Rodrigues apresentou ainda outros dois mapas onde a sobrexposição ao ruído é mais evidente no Porto: troço da VCI (A20) e A43, VCI e Avenida AEP.

Questionado pela vereadora do BE sobre qual a percentagem de população afetada por ruído em artérias cuja responsabilidade é da autarquia, o docente afirmou que a mesma ronda “menos de 1%”.

“Da responsabilidade da câmara resulta o apanhado de população no centro da cidade”, acrescentou.