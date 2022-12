Madeira. Autoridades procuram homem de 50 anos que desapareceu na Calheta

Um homem, de cerca de 50 anos, desapareceu na tarde de domingo no concelho da Calheta, na Madeira, encontrando-se as autoridades a realizar ações de busca e resgate, disse fonte da Polícia Marítima do Funchal.

De acordo com a mesma fonte, o homem, de nacionalidade inglesa, “saiu para dar um passeio” na zona da Fajã do Mar, e não regressou a casa, tendo o alerta para o desaparecimento sido dado “por volta das 18h00” de domingo.

“Neste momento não temos certeza de nada. Desconhecemos o paradeiro do senhor. Temos agentes ainda no local a efetuarem buscas. Temos três equipas de resgate lá. Está a PSP, a Polícia Marítima e os bombeiros da Calheta”, indicou.