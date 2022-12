Já a pensar nas pontes e feriados de 2023? Nós ajudamos

Com a terça-feira de Carnaval a 21 de fevereiro vai poder embarcar na fantasia e quem sabe usufruir de uma ponte. Não é um feriado oficial, mas é hábito o Governo dar tolerância de ponto nesse dia. Já quem trabalha no setor privado vai ter que esperar para saber se empresa, para quem presta serviço, vai ou não conceder este benefício.

Ao todo, o novo ano traz 13 feriados obrigatórios, civis e religiosos e um facultativo, o Carnaval. E se há feriados que não permitem uma escapadinha, casos de 1 de janeiro, domingo (Ano Novo), 9 de abril, domingo (Páscoa) e 10 de junho, sábado (Dia de Portugal), há outros que vão permitir uma pausa mais longa para disfrutar com a família ou com os amigos.

Neste mês, vai contar com dois feriados e um até pode permitir uma ponte. O primeiro é no dia 7 de abril – Sexta-Feira Santa e o segundo, este com possibilidade de ponte é a 25 de abril. É que o Dia da Liberdade calha, este ano, numa terça-feira.

Traz mais um fim de semana prolongado e logo a abrir o mês. O Dia do Trabalhador, no dia 1, acontece a uma segunda-feira.

Junho

O dia do Corpo de Deus, no dia 8, é a uma quinta-feira. Tem aqui mais uma possibilidade de uma ponte. E como este é o mês dos Santos Populares, com feriados municipais, não faltarão oportunidades para descansar. O Santo António, no dia 13, será numa terça-feira e o S. Pedro, a 24, numa quinta-feira, ambos permitem pontes. Já o S. João, este ano, é a um sábado.