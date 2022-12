A28 reaberta no sentido Matosinhos-Maia desde as 20h00

A autoestrada A28 foi reaberta ao trânsito às 20h00, após ter sido cortada pelas 14h37 no sentido Matosinhos–Maia, na sequência de um despiste de um veículo pesado de matérias perigosas, revelou fonte da Proteção Civil.

O condutor do veículo, que ficou encarcerado, sofreu ferimentos ligeiros e foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, acrescentou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Nas últimas horas “procedeu-se à remoção da viatura e à limpeza da via”, relatou a fonte, confirmando “não ter havido derrame do material perigoso transportado pelo camião”, acabando a via por ser “reaberta ao trânsito pelas 20h00”.

O acidente ocorreu na saída da A28 para a A4.