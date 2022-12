Proteção Civil alerta população da região Norte através de SMS

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) começou a enviar SMS, este domingo, para todos os telemóveis que se encontrem nos distritos que vão entrar em alerta laranja, nomeadamente Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real, e Aveiro.

Nestes cinco distritos, a Proteção Civil vai elevar o nível de prontidão do seu dispositivo, passando de alerta amarelo para laranja.

Ao contrário do que aconteceu na última semana, o Comando Nacional de Operações decidiu desta vez enviar este tipo de aviso às populações.

A informação da SMS faz referência à ocorrência de chuva forte e persistente nestas regiões nas próximas 48 horas, risco de cheias e inundações.

Para mais informações, a SMS remete para o site da Proteção Civil.

Num comunicado enviado às redações, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) avisou este domingo que as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) apontam para a continuação do mau tempo nos próximos dias, entre chuva intensa, vento e agitação marítima forte e possibilidade de trovoada.

“A partir da madrugada de segunda-feira, 12 de dezembro, prevê-se a ocorrência de precipitação persistente que poderá ser temporariamente forte nas regiões Norte e Centro, sendo o período mais crítico entre as 06:00 e as 12:00, estendendo-se progressivamente para sul durante a tarde”, especialmente nos distritos de Setúbal, Évora e Beja, durante o período entre as 12:00 e as 24:00.

Para terça-feira, as previsões apontam para “precipitação persistente e por vezes forte, nos distritos de Setúbal, Évora e Santarém”, entre as 00:00 e as 12:00. Durante a tarde, “a precipitação será mais provável nas regiões do Centro, Alto Alentejo e Faro”.

Já a informação da Agência Portuguesa do Ambiente vai no sentido da possibilidade de ocorrência de “inundações em zonas urbanas, causadas por acumulações de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento”, bem como possibilidade de cheias, “potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras”.

Alertam também para a possibilidade de deslizamentos e derrocadas, arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias, possibilidade de queda de neve e piso escorregadio.

Mantêm, por isso, as recomendações feitas anteriormente para que os cidadãos tenham especial cuidado junto a zonas ribeirinhas, adotem uma condução defensiva ou evitem zonas inundadas.