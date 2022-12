Madrugada deste domingo "não tem a mínima comparação" com quarta-feira, diz CML

A madrugada deste domingo "não tem a mínima comparação" com aquela que foi vivida em Lisboa na noite de quarta-feira, é o que explica à Renascença o vereador da Câmara de Lisboa, Ângelo Pereira. O social-democrata, que tem o pelouro da proteção civíl na autarquia lisboeta, faz um "balanço positivo" das horas em que a cidade esteve debaixo do aviso laranja do IPMA.

O túnel do Marquês de Pombal, em Lisboa, esteve "encerrado nos dois sentidos" por causa da chuva. O túnel é uma das principais vias dentro da cidade de Lisboa, e não foi o único espaço por onde foi impossível circular durante a madrugada deste domingo. Perto das 3h da manhã deste domingo, a Câmara Municipal de Lisboa revelou o cenário se repetiu na Estrada de Chelas, que esteve fechada ao trânsito.

Os Bombeiros Sapadores de Lisboa confirmam que a noite correu melhor do que o esperado, considerando que "não houve muitas ocorrências".

Encerrados estiveram também quatro túneis rodoviários, mas por prevenção: Avenida João XXI, Campo Pequeno, Campo Grande e Entrecampos. Estão também fechadas as avenidas de Berlim e Calouste Gulbenkian (entre praça de Espanha e Avenida de Ceuta).

O aviso laranja, devido a chuva forte, esteve em vigor até às 6h00 nos distritos de Lisboa, Leiria, Santarém e Setúbal. Os túneis foram encerrados às 22h30. A polícia municipal da capital e os bombeiros sapadores estiveram a monitorizar a situação dos túneis no terreno.

"Estamos a reabrir os túneis", escreveu a Câmara Municipal de Lisboa à Renascença quando eram 04:30h de domingo.

Setúbal regista "inundações na cidade"

O mau tempo atinge sobretudo a Região Centro e Sul do país. Além de Lisboa, o IPMA deixou os distritos de Leiria, Santarém, Portalegre e Setúbal debaixo de aviso laranja, o segundo mais grave.

Na cidade setubalense foram registadas "algumas situações de inundações na cidade", adiantou à Renascença fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal, às 2:20h. Por outro lado, a Companhia de Bombeiros Sapadores de Setúbal garante à Renascença que a situação "está controlada".

[atualizado às 06:19h com a o balanço da CM Lisboa]