Estação ferroviária de Algés já está a funcionar

A estação ferroviária de Algés já se encontra em funcionamento depois dos acessos à plataforma terem ficado impedidos devido à inundação provocada pelas fortes chuvas que assolaram o distrito de Lisboa na quarta-feira.

Segundo uma informação publicada no site da Comboios de Portugal, a empresa refere que "após os trabalhos de limpeza e garantidas as condições de acesso, os comboios já efetuam paragem na estação de Algés".

No entanto, a empresa adianta que as bilheteiras da estação se "mantêm encerradas e as máquinas de venda automática e validadores estão indisponíveis", devendo os utentes adquirirem e validarem o título de transporte "em transito, dirigindo-se ao operador de revisão logo após o embarque".

Os municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras estão entre os que sofreram mais danos após a forte chuva que caiu na quarta-feira à noite.

Várias inundações cortaram estradas, túneis, acessos a estações de transporte e danificaram estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos.

Há a registar a morte de uma mulher em Algés, no concelho de Oeiras, e dezenas de pessoas desalojadas.