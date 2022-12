Autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra vão para a porta do Ministério da Saúde esta segunda-feira

Os presidentes das Câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra, tinham ameaçado esta sexta-feira ir para a porta do Ministério da Saúde se não fosse marcada a reunião urgente que pediram ao ministro da Saúde, devido à falta de médicos no Hospital de Setúbal. Sem resposta até ao momento, os autarcas vão estar às 9h00 da manhã, desta segunda-feira, à porta do Ministério da Saúde.

Através de uma publicação no Facebook - e confirmado também pela Renascença junto da Câmara de Setúbal-, os autarcas dizem não ter outra solução perante o silêncio do ministro.

Em causa está a degradação do funcionamento do hospital de São Bernardo, que tem as urgências pediátricas encerradas há quase uma semana, devido à falta de médicos.

Desta forma, sem resposta de Manuel Pizarro até ao momento, os autarcas André Martins, Francisco Jesus e Álvaro Amaro estarão durante a manhã na Rua Joao Crisóstomo, em Lisboa, à espera do titular da pasta da Saúde, para que se concretize o encontro urgente que pediram.

Contactado pela Renascença o Ministério da Saúde diz estar muito empenhado em ouvir todas as partes. Manuel Pizarro, através de uma nota, diz-se disponível para receber, oportunamente, todas as autarquias que solicitem audiências.