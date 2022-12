272 ocorrências. Maioria está relacionada com quedas de árvores, inundações e limpezas de via

A Proteção Civil registou 272 ocorrências entre as 16h00 de sábado e a 10h00 deste domingo, a maioria relacionada com quedas de árvores e inundações, sobretudo no distrito de Lisboa e Setúbal. Estiveram envolvidos 803 operacionais apoiados por 263 meios.

O novo balanço foi feito à Renascença por José Costa, oficial de serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC).

De acordo com o responsável, os distritos mais afetados foram Lisboa, com 103 ocorrências, Setúbal (41), Faro (36), Beja (16) e Santarém (15).



A maioria está relacionada com quedas de árvores, seguida de inundações, limpezas de via quedas de estrutura, movimentos de terra e um salvamento terrestre, enumerou.

Às 9h00 terminaram os avisos amarelos decretados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os distritos de Lisboa e Setúbal relacionados com a agitação marítima e também terminou o aviso amarelo que vigorava para o distrito de Faro devido ao vento forte.

Novos avisos para a noite

"Não estão previstos mais avisos durante o dia de hoje, voltando só durante a noite, para a precipitação em vários distritos do país", adiantou.

Contactada pela Lusa, fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa revelou que a noite "foi calma, sem registo de grandes ocorrências".

De acordo com a página do IPMA, os distritos de Aveiro, Braga, Bragança, Coimbra, Porto, Guarda, Vila Real e Viana do Castelo vão estar sob aviso amarelo entre as 03:00 e as 12:00 de segunda-feira, dia 12, por previsão de precipitação por vezes forte e persistente.

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) decretou no sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.

Na noite de quarta-feira, vários túneis da cidade de Lisboa ficaram inundados devido à chuva intensa que afetou também os municípios de, Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras. Na noite passada, por precaução, os três túneis rodoviários na Avenida João XXI, Campo Grande e Entrecampos, em Lisboa, foram encerrados por causa da chuva.

Várias inundações cortaram estradas, acessos a estações de transporte e danificaram estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos. Há a registar a morte de uma mulher em Algés, no concelho de Oeiras.





(notícia atualizada às 11h29)