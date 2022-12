Proteção Civil. Portugueses devem estar atentos aos alertas das autoridades

A Proteção Civil alerta que, por causa da depressão ao largo dos Açores, os próximos dias vão ser marcados por "precipitação intensa e vento por vezes forte, o que vai levar ao agravamento da agitação marítima", podendo gerar cheias e inundações no meio urbano.

O Estado de alerta especial de aviso amarelo vigora até às 23h59 de segunda-feira, segundo o comandante Nacional da Proteção Civil, André Fernandes.

“Esta precipitação vai ter impacto nas bacias do Rio Vez, Rio Cávado, Rio Tejo, Rio Zêzere e Rio Nabão”, alertou no briefing desta manhã, dizendo que as cheias podem provocar inundações nas zonas urbanas adjacentes.

Fica ainda o “aviso à população para se manterem atentos aos comunicados do Instituto Português do Mar e Atmosfera e da Autoridade Nacional de Proteção Civil", disse o comandante, alertando que as zonas que inundaram devido à chuva de quarta-feira poderem voltar a ser afetadas.

André Fernandes lembrou que o dispositivo ainda está no terreno, devido à chuva intensa de quarta-feira, em trabalhos de recuperação, mas também de prevenção para o agravamento das condições.

"Importa acautelar o comportamento da própria população. Em caso de dúvida, áreas alagadas ou rodovias com água, não atravessem, mantenham a calma, façam inversão de marcha quando é possível ou aguardem", alertou. Na noite de quarta-feira, vários túneis da cidade de Lisboa, por exemplo, ficaram inundados devido à chuva intensa.

Em suma, a ANPC alerta para a ocorrência de inundações em zonas urbanas, ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras, possibilidade de deslizamentos de terras, arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, que podem causar acidentes, piso rodoviário escorregadio e formação de lençóis de água.

Entre as recomendações, a ANPC pede que se tenha especial cuidado "na circulação junto a zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis a fenómenos de transbordo dos cursos de água, evitando a circulação e permanência nestes locais".

Pede ainda que se garanta a "desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao livre escoamento das águas".

A situação meteorológica adversa que vai ser vivida nos próximos dias vai trazer ainda neve nos distritos de Castelo Branco, Vila Real, Braga, Guarda, Bragança, Viana do Castelo e Viseu e pode levar à acumulação de cinco a dez centímetros de neve.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou hoje para laranja o aviso em vigor para os distritos de Setúbal, Santarém, Lisboa, Leiria devido à chuva forte prevista para a meia-noite de domingo.

Na sua página oficial, o IPMA refere que estes quatro distritos do continente vão estar sob aviso laranja entre as 00h00 e as 3h00 de domingo enquanto no distrito de Portalegre estará ativo entre as 3h00 e as 6h00, devido à previsão de chuva forte e persistente.

Entretanto, o IPMA elevou, desde o início da manhã de hoje, para os 18 distritos de Portugal Continental sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente, ventos fortes, e também agitação marítima.