Mora em Lisboa? Tome "precauções redobradas" devido à chuva forte

A Câmara de Lisboa reiterou o apelo à população para que "tome precauções redobradas" depois do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter alterado o aviso de amarelo para laranja para esta noite no distrito.

Entre as 21h00 de hoje e as 00h00 de domingo, dia 11, o aviso "mantém-se amarelo, com chuva por vezes forte e persistente", depois, entre as 00h00 e as 3h00 o aviso "passa a laranja, com chuva forte e persistente", lembra o município em comunicado divulgado ao início da tarde.

"Entre as 00h00 e as 6h00 prevê-se também vento forte com rajadas até 90km/hora", diz a nota.

No comunicado, a câmara apela ainda à população "para que tome precauções redobradas e siga os conselhos dos serviços municipais de Proteção Civil".