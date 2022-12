Chuva, vento e neve colocam a amarelo 12 distritos do Continente

Doze distritos de Portugal Continental estão sob aviso amarelo devido à previsão de queda de neve, chuva persistente e ventos fortes, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Beja, Lisboa, Leiria, Faro e Setúbal vão estar ativos entre as 21h00 de hoje e até às 6h00 de domingo e referem-se a situações de precipitação persistente e por vezes forte e de vento, com rajadas da ordem de 75km/hora.

Já no distrito de Évora o aviso amarelo para a precipitação e vento tem início às 00h00 de hoje e prolonga-se até às 6h00 de domingo, prevendo-se chuva forte e persistente e rajadas de vento na ordem dos 75 km/hora.

O IPMA prevê para os distritos de Santarém e de Portalegre chuva forte e persistente tendo acionado o aviso amarelo entre as 00h00 de hoje e as 6h00 de domingo.

Previsão de queda de neve

Os distritos de Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco, estão sob aviso amarelo entre as 21h00 de hoje e as 6h00 de domingo, devido à previsão de queda de neve acima de 1.100 metros, com acumulação acima de 1.200 metros, que poderá ser de 5 cm.

Como impactos prováveis, o IPMA refere "perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo (por exemplo em vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados)".

Também o arquipélago da Madeira - Costa Norte, Sul, Regiões Montanhosas e Porto Santo - encontra-se sob aviso amarelo, entre as 15h00 de hoje e as 3h00 de domingo, devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

A Costa Norte e Sul estão igualmente sob aviso para a agitação marítima que é esperada, vigorando o aviso entre as 6h00 e as 18h00 de domingo.

Câmara de Lisboa pede precaução

A Câmara de Lisboa alertou no final de sexta-feira para a chuva "persistente e por vezes forte" que se espera no sábado à noite e pediu à população para tomar precauções.

"Considerando que o IPMA colocou o distrito de Lisboa sob aviso amarelo, com período mais crítico entre as 22h00 do dia 10 de dezembro e as 6h00 do dia 11, onde se espera precipitação persistente e por vezes forte, a autarquia apela à população para que tome precauções", indicou a autarquia num comunicado.

Este alerta surge depois de a cidade ter sido afetada pelo mau tempo na quarta-feira à noite, sendo os municípios de Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras aqueles que sofreram mais danos após a forte chuva que caiu.

Várias inundações cortaram estradas, túneis, acessos a estações de transporte e danificaram estabelecimentos comerciais, habitações e veículos, causando elevados prejuízos. Há a registar a morte de uma mulher em Algés, no concelho de Oeiras, e dezenas de pessoas desalojadas.