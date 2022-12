Professores em greve. Esperam-se contrangimentos nas escolas de norte a sul do país

A partir desta sexta-feira está em vigor uma greve, por tempo indeterminado, convocada pelo Sindicato de Todos os Professores (STOP). É um protesto contra as propostas de alteração aos concursos e para exigir respostas a problemas antigos.

Há direções escolares que estão a avisar os pais para eventuais constrangimentos ao normal funcionamento dos estabelecimentos ou mesmo o seu encerramento.



O sindicato, que representa cerca de 1.300 docentes, reconhece que esta é forma de luta inédita".

"Por muita adesão que esta greve tenha, nunca vai tirar tantas aulas a milhares de alunos como tem acontecido com as políticas deste Ministério da Educação", disse à agência Lusa o coordenador nacional do STOP, André Pestana.

Entre as principais reivindicações estão a contabilização de todo o tempo de serviço, o fim das vagas de acesso aos 5.º e 7.º escalões e a possibilidade de aposentação sem penalização após 36 anos de serviço.

Criticam também as alterações recentes ao regime de mobilidade por doença, as ultrapassagens na progressão da carreira docente e reivindicam soluções para os professores em monodocência e uma avaliação sem quotas.

A greve é igualmente uma resposta às propostas do Ministério da Educação para a revisão do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente, que está atualmente a ser negociada entre a tutela e os sindicatos do setor.

Outra das propostas, que mereceu críticas de várias estruturas sindicais, é a criação de conselhos locais de diretores, que decidiriam sobre a alocação às escolas dos docentes integrados em cada mapa interconcelhio.

Desde o início do ano letivo, os professores já estiveram em greve por duas vezes: no dia 2 de novembro, numa paralisação convocada por sete organizações sindicais, e no dia 18 de novembro, no âmbito da greve nacional da função pública.