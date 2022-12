Ponte da Figueira da Foz condicionada a partir de quarta-feira para obras

A Infraestruturas de Portugal (IP) vai condicionar o trânsito na Ponte Edgar Cardoso, na Figueira da Foz, a partir de quarta-feira, suprimindo as vias da direita pelo período de um ano, foi nesta sexta-feira anunciado.

"O condicionamento estará devidamente sinalizado e será efetuado com o apoio das autoridades", refere a empresa pública em comunicado, solicitando a melhor compreensão "pelos incómodos e inconvenientes que esta situação possa provocar".

A supressão das vias da direita insere-se na requalificação e reforço da Ponte Edgar Cardoso, sobre o rio Mondego, que vai durar cerca de 21 meses, representando um investimento de 16,8 milhões de euros.

A Ponte da Figueira da Foz, como também é conhecida, projetada pelo professor Edgar Cardoso, foi a primeira ponte rodoviária com o tabuleiro "atirantado" realizada em Portugal, tendo sido aberta ao tráfego em 1982.

De acordo com a IP, a partir de fevereiro o trânsito será cortado no período noturno, com exceção para os veículos de emergência, entre as 20:30 e as 06:30, exceto nas noites de sexta-feira para sábado e sábado para domingo.

A parte mais importante da obra será a substituição dos tirantes, mas a intervenção inclui também o reforço das vigas do tabuleiro e do sistema de fixação do tabuleiro, reabilitação dos aparelhos de apoio, decapagem e pintura geral do tabuleiro metálico e trabalhos complementares de pavimentação, iluminação, drenagem, juntas de dilatação, reparação e proteção de superfícies de betão.