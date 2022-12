"Não somos meteorologistas". ANEPC diz que só reage em função dos avisos do IPMA

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Duarte da Costa, garante que o sistema funcionou e houve vários alertas antes do temporal que provocou o caos na região da grande Lisboa.

Em declarações à RTP, Duarte da Costa disse que a ANEPC só reage em função dos avisos do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

"Nós na Proteção Civil reagimos àquilo que são os avisos do IPMA, que ao longo da semana foi sempre emitindo os seus avisos laranja e nós, ontem [quarta-feira], continuámos a ter o nosso sistema montado por forma a acautelando o que era mais provável, a situação do alerta laranja, tendo o sistema preparado para a modalidade mais perigosa, que veio a ocorrer", afirma o presidente da ANEPC.

O responsável devolve as críticas feitas pelos meteorologistas que consideraram tardio o acionamento do alerta laranja no mau tempo que provocou várias inundações na Grande Lisboa.



"Na perspetiva do socorro nós estávamos perfeitamente cientes e preparados para isso. Penso que o sistema e a coordenação entre a Proteção Civil e o IPMA tem funcionado muito bem, se bem que nós na Autoridade não somos meteorologistas", salienta Duarte da Costa.