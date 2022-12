Mercadoria enlameada e uma fuga pelo telhado. O rasto das inundações em Algés

O cheiro intenso a peixe mistura-se com o odor a podre, assim que se entra na Rua Major Afonso Palla, em Algés, a caminho da estação da CP, uma das zonas mais atingidas pelas chuva intensa que caiu quarta-feira à noite. "É o cheiro do peixe e marisco que ainda não conseguimos retirar das arcas, porque estão viradas ao contrário há já 24 horas", explica Carla Ferreira, proprietária de uma loja de congelados.

Carla suspira fundo ao chegar junto de uma funcionária que por ela espera junto à porta. Quase nem falam. Ambas trocam as botas que têm calçadas por galochas e arregaçam as mangas. Atento está um técnico de frio, que vai tentar recuperar as máquinas. Se não o conseguir, Carla já tem uma ideia do prejuízo.

"Se não conseguirmos recuperar nenhuma arca, já temos uma ideia, porque fizemos um investimento muito grande no início do ano em equipamentos novos. Estamos a falar de mais de meio milhão" em prejuízos.

A chuva foi tanta que o nível da água, nesta rua, atingiu pelo menos um metro e sessenta. A marca lá está, na fachada do edifício. Com a força da lama, uma das entradas da loja de congelados partiu-se, permitindo a entrada de ainda mais água e lama. Arcas frigorificas, com centenas de quilos de peso, ficaram viradas do avesso.

Um pouco mais à frente, um cidadão chinês olha, incrédulo, para o interior da sua loja. Está de chinelos, calças de fato de treino puxadas até aos joelhos e com um casaco que já viu melhores dias, tal a quantidade de lama que o cobre. Ganha balanço e desce as escadas de acesso à loja, que está totalmente inundada.

À porta estão caixas e caixas cheias do que parecem ser meias, panos da loiça, brinquedos, cadernos e uma série de outros produtos, estes impossíveis de identificar, tal a quantidade de lama.