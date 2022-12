Mau tempo. Autarcas e Governo de Lisboa fazem contas aos prejuízos

Os autarcas afetados pelo mau tempo da passada quarta-feira estão há sensivelmente uma hora reunidos com membros do Governo, numa reunião que decorre na sede da Área Metropolitana de Lisboa, com a presença da ministra da presidência Mariana Vieira da Silva, do secretario de Estado da Economia e da secretária de Estado da Proteção civil.

Em cima da mesa uma apresentação de prejuízos, que no caso da autarquia de Loures levou já o presidente Ricardo Leão a considerar que devia ser declarado estado de calamidade, dada a repercussão dos estragos provocados pela água.

Neste encontro, estão representados os municípios de Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras, Mafra, Sintra, Vila Franca de Xira, Amadora e mais dois da zona sul, Almada e Seixal.