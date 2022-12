Matosinhos. Dois homens agrediam e assaltavam namorados em carros

Dois homens foram detidos por alegados crimes de roubo agravado, furto qualificado, ofensa à integridade física e dano com violência praticados em Matosinhos, distrito do Porto.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que, "pelo menosm desde setembro" e "de forma praticamente ininterrupta até à presente data, os arguidos, durante a noite, num local referenciado para encontros de namorados, em S. Mamede Infesta, Matosinhos, abordavam as vítimas que se encontravam dentro dos carros e, com grande violência, partiam os vidros e agrediam-nas, subtraindo depois os bens e dinheiro que tinham na sua posse".

"Dado o local e o contexto onde eram praticados os factos, algumas das vítimas, por vergonha, não participavam os factos às autoridades", justifica a polícia.

Os detidos, ambos com 30 anos, sem ocupação profissional e com vários antecedentes criminais por crimes semelhantes, vão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.

As detenções foram feitas através da Diretoria do Norte, no âmbito de uma investigação em curso no combate à criminalidade violenta.