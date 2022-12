Greve. TAP disponível para voltar à mesa das negociações com tripulantes de cabine

A presidente executiva da TAP diz-se disponível para voltar às negociações com os tripulantes de cabine.

"Se não discutirmos na mesa da negociações, não é possível chegar a um acordo, precisamos de encontrar tempo e vamos encontrar para uma discussão séria", afirma Christine Ourmières-Widener.

A responsável garante, ainda, que os serviços mínimos previstos para este segundo dia de greve dos seus tripulantes estão a ser cumpridos e os 199 voos previstos para esta sexta-feira devem todos realizar-se.

Dos 199 voos previstos, 30 são de serviços mínimos, indica a CEO da TAP, à Renascença.

Christine Ourmières-Widener diz ainda que, nestes dois dias de greve, só não se realizaram um voo para a Guiné Bissau e um para Cabo Verde, por falta de passageiros.

A TAP deve propor datas para retomar as negociações com o Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil, que agendou estes dois dias de greve e que pode avançar com mais cinco dias de paralisação até final de janeiro.