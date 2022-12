Depressão Efrain provoca chuva, ventos fortes e agitação marítima nos Açores

A depressão Efrain, com um sistema frontal associado, pode provocar, nos Açores, rajadas de vento na ordem dos 110 quilómetros por hora, ondas que poderão atingir os nove metros e precipitação forte, informou nesta sexta-feira o IPMA.

Em comunicado, a delegação regional dos Açores do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), diz que a depressão Efrain, com um sistema frontal associado, estará, às 15:00, "a cerca de 500 quilómetros a oeste do Corvo".

De acordo com o IPMA, os efeitos desta depressão "deverão começar a sentir-se a partir de hoje".

A delegação dos Açores do IPMA refere que a depressão deverá provocar um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 110 quilómetros por hora no grupo Ocidental (Flores e Corvo), dos 90 quilómetros por hora no grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) e até 80 quilómetros por hora no grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria).

Essa depressão, segundo a meteorologista Tânia Viegas, da delegação dos Açores do IPMA, provocará também um aumento da agitação marítima com ondas que, no grupo Ocidental, que deverão atingir os nove metros de altura significativa.

"Associada a esta situação meteorológica deverá ocorrer precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada", lê-se no comunicado assinado pela meteorologista Tânia Viegas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou para laranja o aviso meteorológico nas ilhas dos grupos Oriental e Central, devido às previsões de precipitação temporariamente forte, entre esta sexta-feira e sábado.