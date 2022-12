Chuva forte motiva aviso em seis distritos do continente

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) coloca os distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal, Évora e Faro sob aviso laranja, pelo menos, até às 9h00 desta sexta-feira, devido a precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento.

Até às 15h00 desta sexta-feira, o IPMA coloca o restante território continental sob aviso amarelo.

Em declarações à Renascença, a meteorologista Cristina Simões sublinha que face a este quadro mantém-se o risco de inundações em zonas urbanas. "Embora o IPMA não emita avisos em função dos impactos e dos riscos, apenas sobre a quantidade de precipitação, facto é que uma precipitação mais intensa pode fazer mais estragos nalgumas zonas do que noutras como Setúbal, Liboa ou Faro onde as consequências podem ser mais severas."

Antecipa ainda um novo agravamento das condições atmosféricas para o fim de semana.

"De sábado para domingo temos novamente a passagem de um sistema frontal, novamente com precipitação em todo o território que poderá ser forte. Será uma situação mais severa especialmente no centro e sul do país e que poderá obrigar a emitir novos avisos meteorológicos", antecipa.

Com o objetivo de avaliar o impacto das cheias e a eventual necessidade de apoios, o Governo vai reunir-se, esta sexta-feira, com os municípios da área de Lisboa afetados pelo mau tempo, anunciou o gabinete da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva. Na reunião irá marcar presença o presidente da Câmara de Lisboa.

Carlos Moedas avançou em entrevista à Sic Notícias, na última noite, que a autarquia está a fazer um levantamento dos prejuízos para apresentar à ministra da Presidência. O autarca estima prejuízos na ordem dos milhares de euros e admite pedir ajuda ao Governo.

Na mesma entrevista disse que a autarquia mandou encerrar os túneis rodoviários na cidade, de forma a evitar que os condutores possam ser surpreendidos em caso de cheias repentinas.

Registadas algumas ocorrências durante a noite, mas sem gravidade

A Autoridade Nacional e de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou algumas ocorrências durante a noite relacionadas com o mau tempo, mas sem gravidade a maioria das quais inundações e limpezas de via.

De acordo com a página oficial da ANEPC, pelas 6h50 estavam ativas 25 ocorrências relacionadas com meteorologia adversa, mobilizando um total de 81 operacionais e 36 meios.

Das 25 ocorrências ativas, 10 eram em Lisboa, cinco em Évora, cinco em Portalegre, duas em Aveiro, uma em Santarém e uma em Castelo Branco. A maioria das ocorrências estava relacionada com inundação de estruturas ou superfícies e limpezas de via e sinalização de perigo.

Também na quinta-feira, a ANEPC alertou que o mau tempo poderia levar, esta madrugada, à ocorrência de inundações em zonas urbanas (por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento), cheias (potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água), deslizamentos ou derrocadas (motivados pela infiltração da água), arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos e a formação de lençóis de água ou piso escorregadio.