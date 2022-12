Casal de espanhóis resgatado em Caminha após embarcação virar

Um casal de espanhóis foi hoje resgatado junto ao forte da Ínsua, em Caminha, depois da embarcação em que viajava ter virado, na foz do rio Minho, devido à forte ondulação, disse o capital do porto local.

Em declarações à agência Lusa, o capitão do porto e comandante da Polícia Marítima (PM), Pedro Santos Jorge, disse que o casal de espanhóis foi transportado pelo INEM ao hospital por apresentar "indícios visíveis de hipotermia".

O responsável adiantou que o acidente ocorreu cerca das 11:45 quando a embarcação de recreio espanhola virou na foz do rio Minho, na União de Freguesia Caminha (Matriz) e Vilarelho, no concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

Pedro Santos Jorge referiu que a embarcação "virou, ao sair o rio, e foi arrastada pela ondulação até à Ínsua [União das Freguesias de Moledo e Cristelo], onde permanece encastrada nas rochas".

"Através do sistema de vigilância Costa Segura, da Autoridade Marítima Nacional, sem que houvesse pedido de auxílio, o casal foi detetado, em dificuldade, nas rochas e foi imediatamente enviada uma embarcação da PM, que os resgatou", explicou Pedro Santos Jorge.

"O casal foi arrastado com a embarcação até às rochas da Ínsua. Só amanhã, quando as condições meteorológicas o possibilitarem, é que se vai tentar recolher a embarcação. Já informei as autoridades espanholas do sucedido", adiantou o capitão do porto de Caminha.