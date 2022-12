Sem capacidade. Hospital de Santiago do Cacém pede reencaminhamento de doentes urgentes

O Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, está com constrangimentos no atendimento de doentes na Urgência de Cirurgia Geral, desde o meio-dia desta quinta-feira, de acordo com as informações transmitidas às corporações de bombeiros da região.

Segundo o Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), o Hospital do Litoral Alentejano está com constrangimentos no Serviço de Urgência, na especialidade Cirurgia, pelo que não é possível continuar a receber doentes.

O hospital público de Santiago do Cacém junta-se assim aos outros hospitais do distrito de Setúbal – Almada, Barreiro e Setúbal - que também estão a solicitar o reencaminhamento de doentes de algumas especialidades para outras unidades hospitalares.

O Hospital de São Bernardo, em Setúbal, que já tem a Unidade de Urgência Pediátrica encerrada até à próxima segunda-feira por falta de médicos, também alertou hoje para constrangimentos na Obstetrícia e na Ortopedia.

De acordo com a informação transmitida às corporações de bombeiros, o Serviço de Obstetrícia do Hospital de São Bernardo, que está integrado no Centro Hospitalar de Setúbal, também está com constrangimentos, pelo que não irá receber doentes das 09h00 às 21h00 de sexta-feira.