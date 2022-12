Sair de casa? ​Só em “absoluta necessidade”. Câmara de Lisboa volta a pedir à população que fique em casa

A Câmara Municipal de Lisboa volta a apelar à população que permaneça em casa na noite desta quinta-feira.



Em comunicado enviado às redações, o município “apela à população que evite sair à rua exceto em situações de absoluta necessidade”, devido ao facto do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ter colocado “de novo o distrito de Lisboa sob aviso laranja de precipitação, entre as 00h00 e as 09h00h do dia 9 de dezembro”.

Na nota, a Câmara de Lisboa assinala as zonas a evitar nas próximas horas: “toda a zona ribeirinha da cidade, a zona baixa de Alcântara, a Praça de Espanha, a Av. 24 de Julho, a Av. Gago Coutinho e todos os túneis e infraestruturas subterrâneas da cidade”.

“Os Agentes de Proteção Civil da cidade e os serviços operacionais municipais e das Juntas de Freguesia estão de prevenção para a mais pronta resposta à cidade”, conclui.