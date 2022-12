Ordem dos Médicos recorda Fernando de Pádua como um "ser humano notável e distinto"

A Ordem dos Médicos manifestou esta quinta-feira o seu profundo e sentido pesar pelo falecimento do Professor Fernando de Pádua, destacando que, além de um "prestigiado médico", foi um "ser humano notável e distinto".

"Fernando de Pádua foi mais do que um prestigiado médico que dedicou a sua vida à causa da Saúde e da Medicina em cardiologia preventiva e ao ensino universitário. Foi um ser humano notável e distinto. Mestre e uma referência incontornável do país", realçou o bastonário Miguel Guimarães, em comunicado.

O cardiologista Fernando de Pádua, conhecido como "o médico do coração" e pelas lutas que encetou contra o tabagismo e o abuso do sal, morreu hoje aos 95 anos de idade, anunciou a Fundação com o seu nome.

"Reconhecendo o seu mérito pela forma como honrou os médicos no exercício da sua vocação e serviu os doentes, pelo pioneirismo e intervenção na medicina preventiva, pelas suas boas ações e dedicação na literacia em Saúde em prol da população, a Ordem dos Médicos e o seu bastonário solidarizam-se com este momento de recolhimento e de luto pelo seu colega e amigo que ficará para sempre no coração de todos os portugueses", refere a nota.