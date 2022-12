Morreu Fernando de Pádua. "Mexa-se pela sua saúde", dizia o cardiologista

Morreu o cardiologista Fernando de Pádua, aos 95 anos, pioneiro na medicina preventiva em Portugal. A informação é confirmada pela Fundação que tem o nome do clínico.

Criou a Fundação Portuguesa de Cardiologia, teve igualmente um papel importante na consolidação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia e, entre várias outras funções, foi professor na Faculdade de Medicina de Lisboa.



Na primeira década de 2000 foi presença assídua na Renascença, uma vez que colaborava semanalmente com o espaço Público e Notório - na divulgação de hábitos de vida saudáveis.

“Mexa-se pela sua saúde” era uma das frases que mais repetia com o objetivo de promover a prática do exercício físico, como fator importante para melhorar o bem-estar da população.

Marcelo recorda "brilhante cardiologista"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lamentou a morte de Fernando de Pádua, realçando o seu papel na promoção da literacia em saúde.

Fernando de Pádua foi um "brilhante cardiologista e excelente comunicador, que ao longo de tantos anos se destacou na promoção da literacia em saúde", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa mensagem publicada na página oficial da Presidência da República.

"À sua família, amigos, antigos colegas e alunos manifesta profundo pesar pelo seu falecimento e apresenta as mais sentidas condolências", acrescentou.

Ministro da Saúde lembra "Professor do Coração" e "pai da medicina preventiva"

"Foi com profunda consternação que recebi a notícia do falecimento do Professor Fernando de Pádua", escreve o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, numa nota enviada às redações.

Pizarro recorda o percurso profissional de Fernando de Pádua, "nome maior na consolidação da Sociedade Portuguesa de Cardiologia" e "justamente reconhecido como “Professor do Coração” e “pai da Medicina Preventiva em Portugal”.

"O Professor Fernando de Pádua detém um percurso de vida longo e singular, notável pela sua 'vontade de viver'. Conciliou sempre as suas qualidades humanas, próximo, alegre e disponível, com a excelência profissional, ao dedicar uma parte substancial da sua vida à promoção de hábitos de vida saudáveis", recorda Pizarro.

