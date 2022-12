Meios tardaram em Benfica, mini-tornado em Riachos, hospital com bloco operatório inundado

O mau tempo no distrito de Lisboa na última noite causou um mini-tornado em Riachos, em Torres Vedras, uma inundação no Hospital S. Francisco Xavier. O presidente da Junta de Freguesia de Benfica, uma das zonas mais afetadas, fala em atraso nos meios de apoio.

Em declarações à Renascença, Ricardo Marques acredita que Benfica ficou como "parente pobre".

"O primeiro meio foi destacado às 23h45. Não tem explicação. Temos dois quartéis de sapadores em Benfica, uma belíssima relação com eles, mas o número de pedidos foi tão grande que Benfica ficou como parente pobre nesta noite difícil para a cidade"

Está ainda a ser feito o levantamento dos prejuízos, mas o último balanço aponta para 52 caves inundadas.

O presidente da Câmara de Torres Novas relata feitos de um fenómeno, que pode ter sido um tornado, ao início da madrugada, na vila de Riachos.

"Inesperadamente houve uma espécie de tornado, que perto da meia-noite causou estragos muito significativos. Felizmente não feriu pessoas, mas fez muitos estragos em ruas de Riachos", disse.

O mau tempo afetou também o Hospital S. Francisco Xavier. Dois pisos inferiores do edifício 1 sofreram inundações na quarta-feira à noite devido às fortes chuvadas e à queda de um teto falso, obrigando a medidas alternativas naquele hospital.

Em declarações à agência Lusa, Rita Perez, presidente do Conselho de Administração daquele hospital, referiu que a ocorrência verificou-se cerca das 22h30, tendo sido chamados ao local os bombeiros, que, entre outras medidas de socorro, levantaram tampas dos coletores da rua para que a água escoasse, já que a inundação resultou da água vinda do exterior do edifício 1.

Segundo a mesma responsável, as Urgências funcionam no piso 0 daquele edifício e a inundação só ocorreu nos pisos -1 e -2, que "são pisos mais técnicos". Desta forma, "não houve problemas com os doentes" do piso 0.

Contudo, disse, a inundação, devido ao mau tempo, afetou e avariou alguns elevadores, dificultando assim o transporte de doentes para os pisos inferiores onde funcionam as enfermarias e o bloco operatório.

Para contornar esta situação, alguns doentes foram transferidos para o bloco operatório de outro edifício daquele hospital e eventualmente poderão também ser transferidos para o Hospital Egas Moniz que funciona em ligação com o Hospital São Francisco Xavier e Hospital de Santa Cruz, que integram o Centro Hospitalar Ocidental de Lisboa.