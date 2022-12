Mau tempo. IPMA antecipa aviso laranja para Lisboa, Leiria e Setúbal

Já vigora desde as 19h52 desta quinta-feira o aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) nos distritos de Lisboa, Leiria e Setúbal.

Santarém e Faro só ficarão sob aviso laranja a partir das 00h00 de sexta-feira.

Segundo o IPMA, os cinco distritos vão estar sob aviso laranja devido ao mau tempo até 09h00 desta sexta-feira, altura em que vigorará um aviso amarelo até às 15h00 de sexta-feira.

De acordo com fonte do IPMA, até ao final do dia poderá haver um "alargamento" do aviso laranja a outros distritos.