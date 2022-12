Isaltino Morais diz que sistema de drenagem de Oeiras "funcionou bem"

O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, considera que o sistema de drenagem do concelho "funcionou bem", porque "apenas" inundaram três zonas.

"Quando a água é muita, não há muita forma de combater", disse o autarca à comunicação social, em Algés, onde morreu uma pessoa.

Ainda decorrem trabalhos de limpeza, depois das inundações causadas pelo mau tempo, na noite de quarta-feira.

"O sistema de drenagem do concelho funcionou bem, porque apenas tivemos três sítios com cheias, em Algés, em Tercena e na zona do jardim de Oeiras", acrescentou Isaltino.