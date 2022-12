Inundações provocam uma vítima mortal em Algés

André Fernandes apelou a que as pessoas não saiam de casa, enquanto se mantém o estado de alerta laranja em Lisboa, Setúbal, Santarém e Faro.

A vítima era uma mulher com uma idade perto dos 50 anos, segundo avançou o responsável, aos jornalistas.

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, confirmou, esta quinta-feira, em conferência de imprensa, a morte de uma pessoa, devido às inundações, por causa do mau tempo, na freguesia de Algés, em Oeiras.

"O que temos de fazer nestas situações é evitarmos expor-nos aos risco. Ouvirmos os conselhos e as atualizações do estado do tempo", apela.

Numa atualização, feita perto da 00h30 desta quinta-feira, André Fernandes deu registo de 455 ocorrências no total - 379 em Lisboa, 39 em Setúbal e 10 em Faro.

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil deu ainda nota que o IC20 está cortado no acesso à Costa da Caparica, no distrito de Setúbal.

E, no que toca a vias férreas, a linha norte está interdita entre o Oriente e Alverca, o acesso a estações na linha de Cascais, em Algés, está cortado.