Viana do Castelo. Explosão em prédio desaloja 19 pessoas e faz um ferido grave

Uma explosão de gás em Viana do Castelo provocou, esta manhã, um ferido grave. Todos os moradores deste prédio de três pisos tiveram de ser retirados

O prédio está agora selado para peritagem técnica, já que a explosão provocou danos nos 15 apartamentos, como refere o comandante António Cruz, dos bombeiros sapadores locais.

“Todos os apartamentos foram atingidos, uns com mais gravidade, outros com menos, mas o apartamento onde se deu a explosão está completamente destruído. Neste momento não se pode entrar no prédio e está a ser feita uma peritagem às condições de segurança.”

O mesmo responsável confirmou um ferido grave do sexo masculino, que foi transportado para o hospital local.

Dezanove pessoas, de nove agregados familiares, foram instaladas num hotel da cidade de Viana do Castelo.

A explosão, seguida de incêndio, ocorreu pelas 6h20, na Rua Arquiteto Ventura Terra, na união de freguesias de Santa Maria Maior e Monserrate e Meadela. Pelas 8h00, o incêndio já tinha sido extinto pelos bombeiros.





[notícia atualizada às 10h26]