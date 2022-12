Urgências em Loures. "Cheguei ontem ao fim da manhã e tenho de esperar mais oito horas"

"O que me pareceu, tendo em conta as chamadas dos utentes, é que eram dois os médicos de serviço. Acho pouco", sublinha, enquanto apaga o cigarro num dos cinzeiros próximos.

Sala de espera das urgências do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Há cerca de 70 doentes, já triados, espalhados pelo espaço. Uns, parcialmente deitados, ocupam duas ou três cadeiras, a tentar dormir. Outros estão sentados, embrulhados em mantas e de copo com bebida quente na mão. E todos estão com um ar de quem está farto de tanto esperar.

Fora do edifício da urgência, á porta, um conjunto de contentores forma uma sala climatizada, onde doentes com problemas respiratórios aguardam pela chamada. Andraissa Oliveira está com uma dor no peito, sempre que respira. Como teve Covid há duas semanas, decidiu vir às urgências.

Chegou ontem, ao final da manhã.

"Às onze horas da manhã de ontem, dia 7... Ou seis?", questiona, admitindo que já não sabe a quantas anda.

"Disseram-me que ainda tenho de esperar mais oito horas para ser atendida", explica esta cidadã brasileira, acompanhada do namorado. "Até agora ninguém veio. Colocaram-me nesta sala para quem tem problemas respiratórios e até agora ninguém veio".