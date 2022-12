Supremo rejeita recurso de Sócrates contra o juiz Carlos Alexandre

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou hoje o recurso do ex-primeiro-ministro José Sócrates no processo contra o juiz Carlos Alexandre pela distribuição manual do caso Operação Marquês, após a Relação de Lisboa já ter decidido o arquivamento.

Segundo a informação que consta no portal Citius, foi "negado provimento" ao recurso do antigo governante no processo que visava o juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) e a escrivã Maria Teresa Santos, numa decisão assinada pela juíza conselheira relatora Helena Isabel Moniz e pelos adjuntos António Gama e João Guerra.

O Tribunal da Relação de Lisboa negou no passado dia 6 de maio levar a julgamento Carlos Alexandre e Maria Teresa Santos, que eram acusados dos crimes de abuso de poder, falsificação por funcionário e denegação de justiça em relação à distribuição manual do processo Operação Marquês, ocorrida em 2014.