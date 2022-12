"Superalimento". Produtores transformam maçã de Alcobaça em farinha

Já imaginou fabricar pão com farinha de maçã? A proposta foi lançada pela Associação de Produtores de Alcobaça e pretende rentabilizar e diversificar o fruto da região Oeste famoso um pouco por todo o mundo. Depois dos sumos naturais, dos doces e da fruta desidratada, surge a farinha de maçã. O produto, diz Jorge Soares, presidente da associação, vem complementar o ciclo de aproveitamento do fruto. Com este processo, consegue-se “aproveitar todo o fruto”, neste caso, o que sobra da trituração da maçã para o fabrico do sumo, que é a polpa seca e a casca. Estes subprodutos são depois desidratados e reduzidos a farinha com elevado valor nutricional. Um “superalimento”, dizem produtores A farinha de maçã é “um superalimento”, revela Jorge Soares, em declarações à Renascença.

Na sequência de um projeto de investigação liderado pela associação, “percebemos que uma maçã desidratada tem mais de 60% de hidratos de carbono naturais, entre 2% a 5% de proteína vegetal e cerca de 30% a 40% de fibra”. Outra mais-valia da farinha de maçã é de não conter glúten e, por isso, poder ser consumida pelos doentes celíacos. Para Jorge Soares, é um produto que “pode complementar imensas áreas, quer da culinária quer da pastelaria quer ainda da padaria”. Neste momento e passadas as fases de estudo e desenvolvimento do produto, “estamos na fase de apresentação do desafio, quer à grande distribuição quer a parceiros da grande distribuição, no sentido de se desenvolver novos alimentos enriquecidos com esta componente”.

Brevemente será lançado, numa cadeia de grande distribuição, um pão fabricado com farinha de maçã de Alcobaça. Também no próximo ano “sairão alguns produtos de pastelaria que estão ainda em desenvolvimento e estamos a ver com as cadeias de distribuição formas de apresentar doses individuais deste produto para venda ao consumidor final”, ou seja, a farinha de maçã já embalada. Processo pode vir a ser aplicado em legumes O processo pode vir a ser desenvolvido também com a pera rocha e alguns legumes. “Estamos a fazer alguns testes com cenoura e beterraba, dado que se trata de legumes com grande potencialidade” pois também são aproveitados para fazer sumo e desse processo sobram a polpa sólida e a casca, afirma Jorge Soares.