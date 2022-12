Provas de aferição. Desempenho dos alunos do ensino básico melhorou em 2022

O desempenho dos alunos do ensino básico melhorou globalmente em relação ao período pré-pandémico, de acordo com os resultados das provas de aferição de 2022.

Segundo o relatório do Ministério da Educação, divulgado esta quarta-feira, "o desempenho dos alunos revela uma melhoria global" e a variação entre 2019 e 2022, em vários dos domínios avaliados, "indicia uma tendência de recuperação das aprendizagens".

Entre as principais conclusões, o ministério salienta a evolução favorável dos resultados a Matemática do 5.º ano, de 13,7% em 2019 para 21,3% em 2022, na categoria "Conseguiu/Conseguiu, mas...".

Ainda assim, a disciplina mantém uma percentagem de desempenho baixa em função do esperado, com 78,7% dos alunos a "não conseguir" ou a "revelar dificuldades" na resolução da prova. É a disciplina em que os estudantes do 5.º ano demonstram piores performances.



No 2.º ano, há uma melhoria dos vários subdomínios da Matemática: na categoria Números e Operações, houve uma evolução de desempenho favorável de 40,2% para 68,6%, entre 2019 e 2022, assim como um aumento de 41,7% para 52,6% em Geometria e Medida.

Quanto à Organização e Tratamento de Dados, os estudantes do 2.º ano revelaram mais dificuldades do que em 2019, mas continuam a registar um valor elevado na classificação "Conseguiu/Conseguiu, mas...", a rondar os 66%.



Já relativamente ao 8.º ano, a performance dos alunos melhorou nas provas de História e de Geografia em relação a 2019, apesar de se manterem como as disciplinas com as piores classificações.

No cômputo geral, os resultados listados na categoria "Não conseguiu/Revelou dificuldades" rondam os 67% em Geografia, enquanto em História se fixam nos 70%.

As regiões Norte e Centro voltam a apresentar os melhores resultados nas provas de aferição realizadas.