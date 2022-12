Chuva intensa provoca várias inundações na Grande Lisboa

A chuva intensa que tem caído nas últimas horas está a provocar inundações em vários pontos da Área Metropolitana de Lisboa.

Os concelhos de Sintra e Oeiras são, nesta altura, os mais afetados.

Nas últimas horas, a Autoridade Nacional de Proteção Civil contabilizou mais de 30 ocorrências relacionadas com a chuva intensa, sobretudo na Grande Lisboa.

À Renascença, fonte da ANEPC indica que a instabilidade meteorológica situa-se sobretudo na zona Sudoeste de Lisboa, com tendência para se deslocar para a Península de Setúbal, não sendo de excluir que a situação possa agravar-se nas próximas horas.

Também o Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa confirma à Renascença que, desde as 22h00, registou-se um aumento significativo de pedidos de auxílio devido a ocorrências relacionadas com a queda de chuva intensa.

Nesta altura, estão a ser acionados todos os meios da Proteção Civil e dos Bombeiros Sapadores de Lisboa para dar resposta às ocorrências.

Fonte do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lisboa confirma, também, à Renascença que, face ao elevado número de pedidos de ajuda, os Bombeiros Sapadores já não têm capacidade para responder a todas as solicitações.

Esta quarta-feira, a Proteção Civil reforçou os avisos à população por causa da chuva intensa, vento forte e agitação marítima que se deverá manter até sexta-feira à noite, em todo o país, mas, com particular incidência no centro e sul.

[em atualização]