Chuva forte até quinta-feira. Faro, Setúbal e Beja sob aviso laranja

O Instituto Português do Mar e Atmosfera colocou sob aviso laranja os distritos de Faro, Beja e Setúbal, onde a partir do final da manhã haverá um agravamento das condições meteorológicas.

Também por causa da chuva o IPMA colocou, a partir da tarde de hoje, outros cinco distritos (Portalegre, Lisboa, Santarém, Évora, Leiria) sob aviso amarelo (o terceiro mais elevado), estendendo-o a partir das 0h00 de quinta-feira ao Norte e Centro do país, abrangendo os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Porto, Viseu e Bragança.

À Renascença, a meteorologista Angela Lourenço explica que a precipitação vai ser forte e vai prolongar-se até quinta-feira.

“Espera-se um agravamento das condições meteorológicas principalmente na região sul e que, depois, gradualmente vai evoluindo para norte afetando os restantes distritos. E no dia 8, particamente todo o território será afetado por esta depressão e por esta massa de ar húmido e instável dando origem a precipitação por vezes forte e pode ser praticamente em todo o território”, adianta.

Precipitação que, segundo a meteorologista, poderá levar a impactos como os que já se registaram, esta semana, no Algarve - com cheias rápidas em meio urbano.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu alertas para a possibilidade de poderem ocorrer inundações em zonas urbanas e cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água.

A ANEPC deixa ainda alertas para a eventual instabilidade de vertentes, conduzindo a deslizamentos e derrocadas motivadas pela infiltração da água, “potenciados pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo” e para o arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos ou desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por causa do vento forte, que podem causar acidentes.