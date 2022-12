Apanhada mulher suspeita de vender "serviços espirituais" e extorquir clientes

Uma mulher de 27 anos foi constituída arguida num processo no qual é suspeita por burla qualificada, extorsão e branqueamento.

Segundo a GNR, a mulher angariava clientes para a realização de "serviços espirituais" em páginas relacionadas com práticas de esoterismo, prometendo, a troco de dinheiro, melhorias da vida dos clientes.

"Se as vítimas recusassem a continuação dos pagamentos eram ameaçadas com a divulgação pública de dados pessoais e íntimos", lê-se no comunicado da GNR.



A mulher operava na zona de Barcelos.

A investigação prolongou-se por três meses e, no decorrer das diligências, "os militares da Guarda deram cumprimento a três mandados de busca, das quais uma domiciliária, uma em estabelecimento e em instituição bancária", indica a GNR em comunicado.

As buscas "permitiram apreender dois telemóveis e o saldo de uma conta bancária utilizada para o depósito dos valores conseguidos e as transações de dinheiro com as vítimas".