18 horas de espera. Hospital Beatriz Ângelo pede desvio de doentes não críticos

O tempo de espera recomendado para os doentes urgentes é de 60 minutos, mas durante a madrugada e manhã desta quarta-feira, vários serviços de urgência ultrapassaram em muito esse tempo, segundo dados do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com os dados do portal do SNS, 67 doentes com pulseira amarela (urgente) estão no serviço de urgência geral do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, tendo um tempo médio de espera de 17horas e 58 minutos.

Sem capacidade de resposta, a unidade pediu o desvio de doentes não críticos para outros outros hospitais, apurou a Renascença.

No Hospital Santa Maria, o tempo médio de espera é oito horas no serviço de urgência central.



Nos hospitais São José, Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e Garcia de Orta, em Almada, o tempo de espera é de 34 minutos para doentes muito urgentes, de 5 horas para doentes urgentes e de 1 hora e 22 minutos para doentes não urgentes.

Já no hospital pediátrico D. Estefânia, em Lisboa, o tempo médio de espera é de 41 minutos.

No hospital São Francisco Xavier, o tempo médio de espera é de 1 hora e 19 minutos.

Na região do Porto, no Hospital S. João, o tempo médio de espera é de 2 horas e 28 minutos para doentes urgentes.

No Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos, o tempo de espera para doentes urgentes é de 1 hora e 2 minutos.

A triagem de Manchester, que permite avaliar o risco clínico do utente e atribuir um grau de prioridade na triagem, inclui cinco níveis: emergente (pulseira vermelha), muito urgente (laranja), urgente (amarelo), pouco urgente (verde) e não urgente (azul).

Nos casos de pulseira amarela, o primeiro atendimento não deve demorar mais de 60 minutos, e no caso da pulseira verde a recomendação é que não vá além dos 120 minutos (duas horas).





[notícia atualizada às 9h00]