Tudo em notas. Mais de 200 mil euros apreendidos no Aeroporto do Porto

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) anunciou esta terça-feira ter apreendido mais de 200 mil euros em dinheiro, no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

“Através da Alfândega do Aeroporto do Porto, no âmbito das ações de controlo efetuado sobre as bagagens dos viajantes, procedeu à apreensão de uma mala de porão, onde foram detetados 213.150 euros (duzentos e treze mil, cento e cinquenta euros) em notas, por suspeita de branqueamento de capitais”, lê-se no comunicado publicado no site oficial da AT.

Este organismo do Ministério das Finanças esclarece que “o dinheiro apreendido encontrava-se dissimulado dentro de sacos de plástico no interior da mala de viagem”, de uma cidadã, cuja nacionalidade não é referida.

“A viajante ficou detida e foi apresentada em tribunal no dia imediato à sua detenção”, é ainda revelado.

A AT lembra que esta ação, à semelhança de outras, “resulta do controlo aduaneiro exercido no âmbito da missão de defesa da fronteira externa comunitária e do território aduaneiro nacional”, para “fins fiscais, económicos e de proteção da sociedade”.