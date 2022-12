Tripulantes da TAP marcam mais cinco dias de greve até 31 de janeiro

O sindicato dos tripulantes mantém a greve desta semana na TAP e anuncia mais cinco dias de paralisação, que serão agendados até 31 de janeiro.

As medidas de contestação foram aprovadas esta terça-feira em assembleia-geral do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC).

A greve dos tripulantes de cabine da TAP está marcada para quinta e sexta-feira, dias 8 e 9 de dezembro.



O sindicato decidiu manter esta paralisação e convocar mais cinco dias de paralisação, até 31 de janeiro.

Para a greve de quinta e sexta-feira foram decretados serviços mínimos. Abrangem as regiões autónomas, os países lusófonos e zonas com emigrantes portugueses, segundo um acórdão publicado na segunda-feira.

De acordo com o documento, publicado no site do Conselho Económico e Social, o Tribunal Arbitral decidiu que terão de ser assegurados três voos diários e ida e volta para os Açores, "sendo dois para Ponta Delgada e um para a Terceira" e "dois voos diários de ida e volta para a Região Autónoma da Madeira".