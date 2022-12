Proteção Civil emite avisos de chuva, vento forte e agitação marítima para o centro e sul

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta terça-feira um aviso à população para quarta e quinta-feira devido à previsão de chuva, vento forte e agitação marítima no centro e sul.

Em comunicado, com base na análise do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para as próximas 48 horas, a ANEPC alerta para a previsão de chuva, por vezes forte, mais intensa e frequente na região sul na quarta-feira e na quinta na zona centro.

Existem igualmente condições favoráveis à conjugação “severa com trovoada e fenómenos extremos nas regiões centro e sul”, bem como “vento do quadrante sul forte a partir da tarde de quinta-feira nas terras altas e faixa costeira das regiões centro e sul, com rajadas até 80 km/h”.

As previsões apontam ainda para agitação marítima com ondas de sudoeste de quatro a cinco metros na costa ocidental a sul do Cabo Carvoeiro, Peniche, e na costa sul do Algarve, entre o fim da tarde de quinta-feira e o fim da tarde de sexta-feira.