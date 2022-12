Há mais de 1,4 milhões de pessoas sem médico de família

O número de pessoas sem médico de família atribuído nos centros de saúde voltou a aumentar em novembro e é já superior a 1,4 milhões de pessoas, representando quase um sétimo do total dos cidadãos inscritos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A notícia é avançada pelo Jornal Público com base em dados recentes do Bilhete de Identidade dos Cuidados de Saúde Primários.

O problema afigura-se grave sobretudo em Lisboa e Vale do Tejo (LVT), onde um quarto da população (25,5%) estava a descoberto em novembro, mas não só. Também no Algarve (18,4%) e no Alentejo (15%) o problema é preocupante e mesmo na região centro, a falta de médicos de família atinge cada vez maior dimensão (em novembro afetava 9% do total dos inscritos).

A falta de médicos de família tem vindo a agravar-se, ao longo deste ano em que se regista um pico de aposentações destes especialistas.

Os salários pouco atrativos, as deficientes condições de trabalho e a pressão da procura nos locais onde há mais falta de profissionais, são outras das razões apontadas para a saída e escassez de médicos.

O plano de inverno, apresentado recentemente pelo Ministério da Saúde, para aliviar os serviços de urgência hospitalares, prevê o alargamento dos horários de vários centros de saúde do país. Mas, dada a falta de profissionais a resposta pode não ser a mais eficaz.

No entender do presidente da Associação Nacional de Unidades de Saúde Familiar (USF-AN), André Biscaia, a solução para ajudar a resolver “o problema crónico” das urgências pode passar pelo aumento das Unidades de Saúde Familiar.

Nesse sentido, a associação apresentou um conjunto de “medidas urgentes” entre as quais “abolir as quotas administrativas à criação de USF” e dar acesso imediato ao modelo B - que contemplam um regime de incentivos financeiros aos profissionais, que não se encontram previstos nas USF modelo A - a todas as Unidades de Saúde Familiar.