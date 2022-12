Fecho da urgência pediátrica é incompreensível, diz vereador de Setúbal

A Câmara de Setúbal vai pedir a intervenção do Governo para contrariar o encerramento da urgência pediátrica do Hospital de Setúbal.

O vereador da área da saúde diz que a situação é incompreensível. “Não podemos aceitar de maneira alguma que as pessoas fiquem privadas do acesso à saúde. É um princípio fundamental da nossa sociedade: que um serviço nacional de saúde público tenha este garante. Estamos a falar da saúde das pessoas e, neste caso em particular, das crianças.”

Pedro Pina garante que não podem ficar indiferentes a esta situação. “Tudo faremos junto às entidades competentes, do ministério, da própria direção do centro hospitalar, para exigir que esta situação seja resolvida.”

Já na semana passada, a Câmara de Setúbal, que manifesta preocupação com a degradação progressiva da prestação de cuidados de saúde à população do concelho, pediu uma reunião ao Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Setúbal, que, segundo a autarquia sadina, já está marcada para a próxima sexta-feira.