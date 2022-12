Detenções na Defesa. Sargentos pedem investigação "até às últimas consequências"

Por outro lado, o presidente da ANS, considera “pouco correto”, o “aproveitamento politico/partidário” que se está a fazer da situação, tanto mais que os casos em causa “atravessam vários governos de vários partidos com responsabilidades”.

“Mais do que surpreendido fiquei, mais uma vez, desgostoso, porque a Defesa Nacional deveria estar isenta deste tipo de situações”, afirma, lamentando que casos como este, continuem a acontecer nas Forças Armadas.

Em declarações à Renascença , Lima Coelho diz-se mais “desgostoso”, do que surpreso.

No decorrer da "Operação Tempestade Perfeita" foram realizadas 59 buscas, repartidas pelas zonas de Lisboa, Porto, Alter do Chão, Almada e Comporta, envolvendo 200 inspetores da Polícia Judiciária (PJ) acompanhados por um juiz e dois procuradores do Ministério Público.

O esquema sob investigação passava alegadamente por adjudicações efetuadas por um organismo público a várias empresas, lesando o Estado em "muitos milhares de euros".

Foram detidas cinco pessoas e outras 19 foram constituídas arguidas.

Em comunicado, o Ministério da Defesa Nacional reafirmou a sua total colaboração com as autoridades em tudo o que lhe for solicitado.

Questionado pela Renascença sobre a que ramos das Forças Armadas pertencem os detidos nesta operação e que cargos ocupavam, o Gabinete do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas remeteu esclarecimentos para o Ministério da Defesa Nacional.